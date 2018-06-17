Совет директоров FIBA продлил контракт с генеральным секретарем Бауманном до 2031 года

ТАСС, 17 июня. Совет директоров Международной федерации баскетбола (FIBA) единогласно принял решение продлить контракт с генеральным секретарем организации швейцарцем Патриком Бауманном до 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

"Мы очень довольны работой вместе с Патриком Бауманном, - заявил президент FIBA аргентинец Орасио Мураторе. - Он помог FIBA стать устойчивой организацией благодаря реализации определенных мер, внедрению новой структуры и системы управления, которая объединяет всю семью FIBA, объединяет все заинтересованные стороны и защищает наши ценности. Со спортивной точки зрения он сыграл важную роль в развитии новой конкурентной соревновательной системы FIBA, которая вступила в силу в прошлом году, а также во включении баскетбола в формате 3х3 в программу Олимпийских игр".

Бауманн занимает пост генерального секретаря FIBA с 2003 года. В 2010 году его контракт был продлен до 2022 года. Швейцарец присоединился к организации в 1994 году в качестве юриста. Также 50-летний функционер является членом Международного олимпийского комитета с 2008 года.