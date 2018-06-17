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Футболисты сборной Франции обыграли "молодежку" "Спартака" в тренировочном матче

Спорт
17 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Встреча прошла на учебно-тренировочной базе в Истринском районе Подмосковья, где живут и тренируются французы во время чемпионата мира

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ТАСС, 17 июня. Футболисты сборной Франции, которые не вышли на поле в стартовом составе команды в первом матче на чемпионате мира в России, провели тренировочную встречу против молодежной команды московского "Спартака" (игроки не старше 19 лет). Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

В субботу сборная Франции в матче группы С одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1.

Встреча прошла на учебно-тренировочной базе в Истринском районе Подмосковья, где живут и тренируются французы во время чемпионата мира. За французов в матче играли Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Пренсель Кимпембе, Бенжамен Менди, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Стивен Н'Зонзи, Блез Матюиди, Тома Лемар, Флорьян Товен, Тома Лемар, Оливье Жиру, Флорьян Товен и Набиль Фекир.

Команды провели два тайма по 30 минут. Французы одержали победу со счетом 3:2. Голы забили Жиру, Фекир и Матюиди.

Следующий матч на турнире сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу.

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