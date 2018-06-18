Касаткина опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 18 июня. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с девятого на 10-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте WTA.

На прошлой неделе Касаткина не принимала участия в турнирах под эгидой WTA и по-прежнему остается лучшей из россиянок в чемпионской гонке. Мария Шарапова осталась на 18-й позиции.

Чемпионская гонка WTA от 18 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5285 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 3370

3 (3). Петра Квитова (Чехия) - 3032

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2950

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 2730

6 (6). Слоан Стивенс (США) - 2663

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2253

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 2241

9 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) - 2091

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) - 2075...

18 (18). Мария Шарапова (Россия) - 1247...

52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 609

67 (62). Анна Блинкова (Россия) - 536...

84 (82). Елена Веснина (Россия) - 437...

94 (89). Екатерина Макарова (Россия) - 386.