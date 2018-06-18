Касаткина опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 18 июня. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с девятого на 10-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте WTA.
На прошлой неделе Касаткина не принимала участия в турнирах под эгидой WTA и по-прежнему остается лучшей из россиянок в чемпионской гонке. Мария Шарапова осталась на 18-й позиции.
Чемпионская гонка WTA от 18 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5285 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 3370
3 (3). Петра Квитова (Чехия) - 3032
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2950
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 2730
6 (6). Слоан Стивенс (США) - 2663
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2253
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 2241
9 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) - 2091
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) - 2075...
18 (18). Мария Шарапова (Россия) - 1247...
52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 609
67 (62). Анна Блинкова (Россия) - 536...
84 (82). Елена Веснина (Россия) - 437...
94 (89). Екатерина Макарова (Россия) - 386.