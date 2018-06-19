"Челси" выплатит главному тренеру команды Конте €9,5 млн за расторжение контракта

ТАСС, 19 июня. Английский футбольный клуб "Челси" выплатит компенсацию в размере €9,5 млн за расторжение контракта итальянскому специалисту Антонио Конте, возглавляющему команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету The Sun.

Сам Конте отказался добровольно расторгать контракт, рассчитанный до 30 июня 2019 года. Таким образом, лондонцам придется выплатить итальянцу неустойку, если будет принято решение уволить тренера.

Сообщается, что новым главным тренером "Челси" станет другой итальянец, Маурицио Сарри, который в прошлом сезоне возглавлял "Наполи". Он может возглавить лондонский клуб уже к концу недели.

Конте трижды побеждал в чемпионате Италии в качестве главного тренера "Ювентуса". Летом 2016 года он возглавил "Челси" и в первый же сезон привел команду к победе в чемпионате Англии. В минувшем сезоне "Челси" финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков в 38 матчах и не сумела завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.