СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире

ТАСС, 19 июня. Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации издания, де Хеа будет получать €21 млн в год после подписания нового контракта, рассчитанного на пять лет. Отмечается, что испанский вратарь уже достиг соглашения с английским клубом. Оно будет подписано после завершения чемпионата мира, финал которого состоится 15 июля.

В составе "Манчестер Юнайтед" де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. Также он является победителем Лиги Европы.

Сейчас самым высокооплачиваемым вратарем в мире является игрок немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер, зарабатывающий €15 млн в год.