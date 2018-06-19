Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Спорт
19 июня, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По информации газеты Marca, де Хеа будет получать €21 млн в год после подписания нового контракта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июня. Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации издания, де Хеа будет получать €21 млн в год после подписания нового контракта, рассчитанного на пять лет. Отмечается, что испанский вратарь уже достиг соглашения с английским клубом. Оно будет подписано после завершения чемпионата мира, финал которого состоится 15 июля.

В составе "Манчестер Юнайтед" де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. Также он является победителем Лиги Европы.

Сейчас самым высокооплачиваемым вратарем в мире является игрок немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер, зарабатывающий €15 млн в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
3
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Во Владивостоке возбудили дело после избиения девочки
6
Эксперт: инцидент с самолетом сборной Саудовской Аравии мог произойти только из-за птицы
7
Социальная карта москвича получила обновленный дизайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости