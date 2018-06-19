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СМИ: ЦСКА отклонил первое предложение "Ювентуса" по Головину на €17 млн

Спорт
19 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Армейский клуб готов продать полузащитника не менее, чем за €25 млн

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Александр Головин

Александр Головин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение итальянского "Ювентуса" о покупке полузащитника Александра Головина за €17 млн. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио Gianlucadimarzio.com.

Отмечается, что переговоры будут возобновлены в конце недели. "Ювентус" намерен повысить цену до €18 млн и проценты от возможной сделки по продаже. ЦСКА не готов продавать его менее, чем за €25 млн.

В первом матче на чемпионате мира, в котором россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), Головин забил мяч и отдал две голевые передачи. Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны "Челси", "Арсенала", "Монако" и "Барселоны".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Он дебютировал за национальную команду в 2015 году, в составе которой провел 20 игр, отметившись тремя голами.

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