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Бывшие футболисты "Тосно" обратятся в профсоюз для получения задолженностей от клуба

Спорт
19 июня, 13:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Игравший в минувшем сезоне в премьер-лиге "Тосно" имеет задолженности перед футболистами по зарплате за три месяца и по премиальным практически за весь сезон

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывшие футболисты "Тосно" намерены обратиться в профсоюз игроков с просьбой, чтобы организация провела переговоры о погашении задолженностей с генеральным спонсором клуба компанией Fort Group. Об этом ТАСС сообщил выступавший за "Тосно" в прошлом сезоне вратарь Давид Юрченко.

Игравший в минувшем сезоне в премьер-лиге "Тосно" имеет задолженности перед футболистами по зарплате за три месяца и по премиальным практически за весь сезон. Ранее исполнительный директор клуба Леонид Хоменко сообщил ТАСС, что клуб начал выплачивать долги по зарплате своим сотрудникам, а на следующем этапе планирует выплатить долги и игрокам.

"Погашать долги должны непосредственно из компании. У нас с ней никакой связи нет, телефоны руководства компании нам не дают, поэтому мы пока не знаем, какая ситуация с нами будет, - сказал Юрченко. - Мы намерены обращаться в профсоюз, чтобы он непосредственно разговаривал с владельцем клуба".

"У компании находятся все документы, и по факту она должны погашать перед нами долги. Руководство клуба трубки не поднимает", - добавил вратарь.

В свою очередь, генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что у него нет никакой информации по выплатам задолженностей игрокам. "В данный момент мне футболисты не звонят. Я в такой же ситуации, как и футболисты, такой же работник, мне никто не звонит и толком никакой информации не дает. Рассчитываться будут, но когда, сказать не могу - это только знают в компании, которая сейчас берет все под свой контроль".

В минувшем сезоне "Тосно" занял последнее место в чемпионате страны в премьер-лиге, а также стал обладателем Кубка России. 9 июня управляющий директор генерального спонсора клуба Максим Левченко объявил, что "Тосно" прекращает свое существование. Это произошло после того, как в конце мая Российский футбольный союз не выдал лицензию клубу для участия в чемпионате Футбольной национальной лиге, а ранее "Тосно" не получил лицензию для выступления в Лиге Европы. В игре за Суперкубок "Тосно" заменит ЦСКА как серебряный призер чемпионата России, а в Лиге Европы право выступить в турнире перешло к команде, занявшей шестое место в премьер-лиге - "Уфе".

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