Футболист "Локомотива" Рыбус вошел в состав сборной Польши на матч ЧМ с сенегальцами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус включен в стартовый состав сборной Польши на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сенегала. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Польши выглядит следующим образом: Войцех Щенсный, Михал Паздан, Тьяго Ционек, Лукаш Пищек, Гжегож Крыховяк, Камиль Гросицкий, Мацей Рыбус, Якуб Блащиковский, Пётр Желиньский, Аркадиуш Милик, Роберт Левандовский.

Также стал известен состав сборной Сенегала на игру: Хадим Н'Диайе, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали, Мусса Ваге, Идрисса Гейе, Салиф Сане, Альфред Н'Диай, Маме Диуф, Садио Мане, Исмаила Сарр, Мбай Ньянг.

Рыбус с 2017 года выступает в составе "Локомотива", с 2012 по 2016 год полузащитник играл за другой российский клуб - грозненский "Терек". В составе "Локомотива" в прошлом сезоне он стал чемпионом России.

Матч группы Н между сборными Польши и Сенегала пройдет в Москве на стадионе "Спартак". Начало встречи - 18:00 мск.