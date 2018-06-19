Болельщики из Колумбии устроили танцы в центре Саранска после поражения своей сборной

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Колумбийские болельщики в Саранске присоединились к японцам, которые празднуют победу национальной сборной в матче со сборной Колумбии на чемпионате мира по футболу. Несколько десятков колумбийцев устроили танцы на площади перед входом на фестиваль болельщиков, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Колумбии проиграла, но у колумбийцев все равно праздник Публикация от Александр (@dzaofun) 19 Июн 2018 в 2:03 PDT

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Ранее сообщалось, что на матч купили билет более 15 тыс. колумбийцев и около 5 тыс. японцев.

Спустя несколько часов после окончания матча у стадиона можно было увидеть группы колумбийских болельщиков. Многие из них решили пройти по "последней миле" в центр города, на фестиваль болельщиков, где шла трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта. При этом колумбийцы обнимали немногочисленных японских болельщиков, поздравляя их с победой национальной сборной. Иностранные болельщики обменивались атрибутикой, одному из колумбийцев болельщики сборной Японии подарили полотно с национальным флагом.

У входа на фестиваль болельщиков, который находится на Советской площади, около 21:00 образовалась очередь в несколько десятков метров. Волонтер в мегафон сообщала, что вход на фан-фест временно закрыт, так как площадь, рассчитанная на 20 тыс. человек, переполнена. В дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ ТАСС сообщили, что площадь заполнена практически до отказа.

Колумбийских болельщиков происходящее не смутило. У некоторых из них был с собой латиноамериканские перкуссии и барабаны, которые они брали с собой на матч, и колумбийцы принялись играть на них национальные ритмы. Вокруг них образовалось несколько групп из колумбийцев и русских, которые начали танцевать.

Публикация от Александр (@dzaofun) 19 Июн 2018 в 2:05 PDT

"У меня на родине это нормально. Про Колумбию все в мире думают, что это страна, в которой все поют и танцуют все время, что бы ни случилось, и это все-таки правда", - рассказал ТАСС болельщик Рикардо. По его словам, колумбийцы проиграли, потому что судья на третьей минуте удалил защитника Карлоса Санчеса, который отбил мяч рукой. "Остальные футболисты в этом мачте были так себе, даже Рамадель Фалькао", - сказал он.

Японские болельщики

Болельщики из Японии праздновали победу по-разному. Юки вместе с друзьями будет отмечать победу в поезде в Москву. "Игра была великолепной, особенно гол Юя Осаки", - отметил Юки.

По словам болельщика Такихиро, который планирует продолжить празднование победы на фан-фесте, "сборная Колумбии гораздо сильнее японцев, но нам удалось победить, это незабываемый матч".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Матч между сборными Японии и Колумбии стал вторым для стадиона "Мордовия-Арена" на турнире. 16 июня здесь прошла встреча команд Дании и Перу, которая закончилась победой датчан - 1:0. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа - команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.