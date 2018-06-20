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СМИ: вратарь ФК "Заря" Лунин продолжит карьеру в мадридском "Реале"

Спорт
20 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Футболист был признан лучшим игроком украинской команды прошедшего сезона

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ТАСС, 20 июня. Вратарь украинского футбольного клуба "Заря" Андрей Лунин продолжит карьеру в испанском "Реала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

По информации издания, "Реалу" 19-летний вратарь обошелся в €14 млн.

Отмечается, что "Реал" впервые обратил внимание на игрока на матче Лиги Европы "Заря" - "Атлетик". Украинский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Лунин выступает за луганскую "Зарю" с 2017 года. По итогам сезона-2017/18 он был признан лучшим игроком клуба.

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