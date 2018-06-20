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Выборы президента Федерации бобслея России состоятся 17 июля

Спорт
20 июня, 13:03 дата обновления: 20 июня, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Действующий глава федерации Александр Зубков намерен участвовать в выборах

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выборы президента Федерации бобслея России пройдут 17 июля в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе федерации Анна Макарова.

"Сегодня на заседании президиума Федерации бобслея России было принято решение о проведении отчетно-выборной конференции 17 июля в Сочи, - заметила Макарова. - На ней будет избран руководитель федерации на ближайшие четыре года".

Согласно закону, выборы президентов всероссийских федераций по зимним олимпийским видам спорта должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Следовательно, конференция Федерации бобслея России должна пройти до 25 августа 2018 года.

"Кандидаты на пост президента федерации должны подать заявки не позднее 7 июля, то есть за десять дней до выборов. Участие в выборах может принять любой, если чувствует в себе соответствующие возможности, однако чаще всего претендентов выдвигают региональные федерации по итогам заседания президиумов. Южная столица России примет конференцию впервые в истории федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Действующий глава федерации Александр Зубков ранее заявил ТАСС, что намерен участвовать в выборах. Зубков возглавляет Федерацию бобслея России со 2 июня 2016 года. 

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