Стали известны участники Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд

ТАСС, 20 июня. Команды из восьми стран примут участие в Кубке мира по хоккею среди молодежных клубов 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Россию представит "Локо" из Ярославля, Канаду - "Оттава Кэпиталз", Швецию - "ХВ71", Чехию - "Оцеларжи Тршинец", Швейцарию - "Давос", Финляндию - "Йокерит U20", Австрию - "Ред Булл", Китай - "Куньлунь Ред Стар Юниор".

В 2017 году обладателем Кубка стала московская "Красная Армия". В сезоне-2017/18 армейцы уступили "Локо" в четвертьфинале.

Восьмой Кубок мира среди молодежных клубных команд пройдет с 18 по 26 августа в Сочи на базе образовательного центра "Сириус".