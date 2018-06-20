Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FISU: отставаний по подготовке Красноярска к Универсиаде-2019 нет

Спорт
20 июня, 16:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, июня. /ТАСС

Международный форум FISU, который пройдет в Красноярске с 6 по 10 августа, позволит протестировать готовность неспортивной инфраструктуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Отставаний по подготовке Красноярска к Всемирной зимней универсиаде 2019 года нет. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Отставаний по срокам и графикам нет. Красноярск показывает пример хорошей интеграции федеральных и региональных органов власти, международных и национальных спортивных федераций. Я настроен позитивно", - сказал он.

По его словам, с 6 по 10 августа в Красноярске пройдет международный форум FISU, это мероприятие позволит протестировать готовность неспортивной инфраструктуры игр.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости