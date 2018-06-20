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СМИ: клуб НБА "Бруклин" договорился об обмене Мозгова в "Шарлотт" на Ховарда

Спорт
20 июня, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Обмен Мозгова позволит "Бруклину" сэкономить $17 млн на зарплатах игроков в следующем сезоне

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 20 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" завершил сделку по обмену российского центрового Тимофея Мозгова в "Шарлотт" на американца Дуайта Ховарда. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровский в Twitter.

"Шарлотт" завершает сделку, по которой Ховард отправится в "Бруклин" в обмен на Мозгова", - написал Войнаровский.

Обмен Мозгова позволит "Бруклину" сэкономить $17 млн на зарплатах игроков в следующем сезоне и освободить место в платежной ведомости для двух максимальных контрактов.

Мозгов выступал за "Бруклин" в прошлом сезоне после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс", он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года. Прошлый сезон Мозгов начал в стартовой пятерке "Бруклина", однако позднее лишился места сперва в старте, а потом и в заявке команды на матчи, суммарно он провел в прошлом сезоне 31 матч за клуб, в которых набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. 16 июля Мозгову исполнится 32 года.

Ховард, который старше Мозгова на год, также был обменян перед прошлым сезоном - "Атланта" отправила центрового в "Шарлотт". Американец в прошлом сезоне провел 81 матч регулярного чемпионата, проводя на площадке в среднем по 30 минут игрового времени. Он набирал по 16,6 очка за матч и 12,5 подбора. Ховард является восьмикратным участником Матча всех звезд НБА, трижды он признавался лучшим оборонительным игроком лиги по итогам сезона.

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