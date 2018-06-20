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Самарские журналисты сыграли в футбол с датчанами и австралийцами

Спорт
20 июня, 19:42 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, июня. /ТАСС

Организатором дружеского турнира стал местный спортивный клуб

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Самарские журналисты и местные жители сыграли в футбол против австралийских и датских болельщиков во время устроенного дружеского турнира. Победителем стала команда Дании, передает корреспондент ТАСС.

Всего в соревновании участвовали четыре команды. Каждый матч состоял из двух таймов по 25 минут. На поле находились 22 человека, по 11 из каждой команды. В них вошли как люди старшего возраста, так и дети. На трибунах стадиона расположились австралийские болельщики, которые принесли с собой небольших кенгуру - талисмана австралийцев, их не смутил даже начавшийся в Самаре ливень. Датчан на трибунах было немного.

В сборную самарских журналистов вошли как представители интернет-СМИ, так и телевидения, радио и газет.

Как отметил в беседе с корреспондентом  ТАСС игрок команды "Космос" Константин Селяев, турнир устроил местный спортивный клуб. У директора этого клуба есть друг в Австралии, который предложил ему идею соревнования.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). В городе также пройдут матчи Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.

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