Хоккеист "Айлендерс" Барзал признан лучшим новичком регулярного сезона НХЛ

ТАСС, 21 июня. Канадский нападающий Мэттью Барзал из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" стал обладателем приза "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата. Торжественная церемония закрытия сезона-2017/18 проходит в Лас-Вегасе.

"Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет на начало регулярного чемпионата, в котором он провел не менее 25 матчей. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу ("Торонто"). В число претендентов на приз по итогам сезона-2017/18 вошли Барзал, канадец Клейтон Келлер ("Аризона") и американский форвард "Ванкувера" Брок Бесер.

В прошедшем сезоне Барзал, которому 26 мая исполнился 21 год, провел в составе "Айлендерс" все 82 матча, в которых набрал 85 очков (22 шайбы + 63 голевые передачи), заняв 14-е место в списке лучших бомбардиров сезона в лиге.

He was a dynamite rookie, and now @Barzal_97 is the Calder Trophy winner! #NHLAwards pic.twitter.com/sUmLMOSCgJ — NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.

Барзал был выбран "Айлендерс" в первом раунде драфта новичков 2015 года под общим 16-м номером. В НХЛ игрок дебютировал в сезоне-2016/17, сыграв лишь два матча в регулярном чемпионате. В мае 2018-го Барзал принял участие в чемпионате мира в составе сборной Канады, на турнире в Дании хоккеист сыграл 10 встреч и отдал семь результативных передач. Канадцы заняли четвертое место, уступив в матче за бронзу американцам (1:4).

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом "Колдер Трофи" стал Сергей Макаров в 1990 году, получивший награду в 31 год, после чего руководство лиги приняло решение вручать приз хоккеистам не старше 26 лет. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе "Калгари" набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре ("Ванкувер") в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов ("Бостон") - 1997/98, Евгений Набоков ("Сан-Хосе") - 2000/01, Александр Овечкин ("Вашингтон") - 2005/06, Евгений Малкин ("Питтсбург") - 2006/07, Артемий Панарин ("Чикаго") - 2015/16.

В прошлом сезоне обладателем приза стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс.