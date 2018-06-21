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Генассамблея Международной федерации конного спорта в 2019 году пройдет в Москве

Спорт
21 июня, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Такое решение было принято на заседании бюро федерации в Лозанне

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ТАСС, 21 июня. Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) в 2019 году состоится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Такое решение было принято на заседании бюро Международной федерации конного спорта в Лозанне.

"Напомним, что президент Международной федерации конного спорта Ингмар де Вос впервые побывал в Москве в марте 2018 года. В составе официальной делегации FEI он ознакомился с работой аппарата национальной федерации и посетил спортивные объекты Москвы и Подмосковья. Федерация конного спорта России благодарит FEI за оказанное доверие и обещает провести мероприятие на самом высоком уровне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Генассамблея FEI проводится в конце календарного года, в ней принимают участие представители всех федераций. Точные даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

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