Генассамблея Международной федерации конного спорта в 2019 году пройдет в Москве

ТАСС, 21 июня. Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) в 2019 году состоится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Такое решение было принято на заседании бюро Международной федерации конного спорта в Лозанне.

"Напомним, что президент Международной федерации конного спорта Ингмар де Вос впервые побывал в Москве в марте 2018 года. В составе официальной делегации FEI он ознакомился с работой аппарата национальной федерации и посетил спортивные объекты Москвы и Подмосковья. Федерация конного спорта России благодарит FEI за оказанное доверие и обещает провести мероприятие на самом высоком уровне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Генассамблея FEI проводится в конце календарного года, в ней принимают участие представители всех федераций. Точные даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.