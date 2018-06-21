ФК "Анжи" выступил с заявлением по факту задержания бывшего сотрудника клуба Исаева

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" выступил с заявлением по факту ареста бывшего исполнительного директора футбольного клуба Эльдара Исаева. Заявление приводит пресс-служба "Анжи".

В среду Тверской суд Москвы заключил под стражу Исаева. Согласно материалам дела, Исаеву вменяется мошенничество в особо крупном размере. О сути предъявляемых Исаеву обвинений неизвестно.

"Исаев Эльдар Абдулкаримович действительно работал в футбольном клубе "Анжи" в период с января по октябрь 2017 года в должности исполнительного директора. Исаев Э. А. никогда не занимал должностей ни генерального директора, ни директора академии "Анжи". После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э. А. никакого отношения к футбольному клубу "Анжи" не имела", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в ФНЛ. Но из-за невыдачи лицензии "Амкару" "Анжи" займет место пермского клуба в РФПЛ. Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице.