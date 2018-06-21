СМИ: российская теннисистка Веснина снялась c Уимблдона

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Елена Веснина из-за травмы колена не выступит на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема - Уимблдоне. Об этом сообщает портал Tennisactu.

В прошлом году Веснина и Екатерина Макаровой стали победительницами Уимблдонского турнира в парном разряде. На прошедшем в мае-июне Открытом чемпионате Франции Веснина и Макарова выступали в паре с другими партнерами. После парижского турнира Веснина не выходила на корт.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.

Веснина и Макарова возглавляют рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Они являются олимпийскими чемпионками 2016 года в парном разряде. Теннисистки трижды выигрывали турниры серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и Уимблдон (2017). В 2016 году российская пара одержала победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.