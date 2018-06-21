Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Дацюк угостит партнеров по СКА тортами в свой юбилей

Спорт
21 июня, 14:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

Российскому хоккеисту 20 июля исполнится 40 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Дацюк

Павел Дацюк

© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, которому 20 июля исполнится 40 лет, отметит праздник в семейном кругу, а также угостит коллег по команде тортами. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Все-таки я по натуре не большой любитель отмечать день рождения, и я думаю, что это будет узкий круг, семейно. Так получается, что это попадает уже на начало предсезонки, так что день рождения отходит на второй план. В команде будет традиционно несколько тортов - угостить ребят", - сказал Дацюк.

Дацюк в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх плей-офф капитан петербургского клуба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако уступил в полуфинальной серии плей-офф турнира московскому ЦСКА со счетом 2-4.

По итогам сезона он получил приз "За верность хоккею", который вручается "лучшему играющему ветерану-наставнику" Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона. Приз вручается действующему возрастному хоккеисту, который совмещает в себе функции игрока и наставника для партнеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Сбербанк изменит свою программу лояльности
3
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
7
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости