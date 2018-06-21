Хоккеист Дацюк угостит партнеров по СКА тортами в свой юбилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, которому 20 июля исполнится 40 лет, отметит праздник в семейном кругу, а также угостит коллег по команде тортами. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Все-таки я по натуре не большой любитель отмечать день рождения, и я думаю, что это будет узкий круг, семейно. Так получается, что это попадает уже на начало предсезонки, так что день рождения отходит на второй план. В команде будет традиционно несколько тортов - угостить ребят", - сказал Дацюк.

Дацюк в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх плей-офф капитан петербургского клуба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако уступил в полуфинальной серии плей-офф турнира московскому ЦСКА со счетом 2-4.

По итогам сезона он получил приз "За верность хоккею", который вручается "лучшему играющему ветерану-наставнику" Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона. Приз вручается действующему возрастному хоккеисту, который совмещает в себе функции игрока и наставника для партнеров.