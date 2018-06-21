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Клуб ПФЛ "Сызрань-2003" прекратил существование

Спорт
21 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В прошедшем сезоне "Сызрань-2003" стала бронзовым призером ПФЛ зоны "Урал-Приволжье"

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ТАСС, 21 июня. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), выступавший в зоне "Урал-Приволжье", "Сызрань-2003" прекратил существование. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне, - приводит пресс-служба слова президента клуба Максима Симонова. - Я хочу поблагодарить спонсоров, тренерский штаб, всех игроков и болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении 15 лет. Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые за все эти годы. Также хотелось бы отметить, что мы оставляем за собой возможность решить вопрос по финансированию в сезоне 2019-2020 гг., чтобы вернуться в профессиональный футбол, так как на данный момент в нашем городе созданы все условия, чтобы выступать на высоком уровне".

В прошедшем сезоне "Сызрань-2003" стала бронзовым призером ПФЛ зоны "Урал-Приволжье". Отмечается, что молодежная команда "Сызрань-2003" продолжит выступать в первенстве и Кубке Молодежной футбольной лиги "Приволжье".

Ранее прекратили существование из-за финансовых проблем "Тосно" (Ленинградская область), пермский "Амкар", белгородский "Энергомаш" и "Афипс" (Краснодарский край). Краснодарская "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги, в котором должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать клуб и под новым названием заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 

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