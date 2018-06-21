Более 200 горнолыжников из 20 регионов РФ примут участие в соревнованиях в КБР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту пройдут на следующей неделе на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, в них примут участие более 200 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"В конце июня на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике традиционно пройдут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на 25 июня запланированы соревнования по слалому среди взрослых спортсменов. На следующий день пройдут состязания в дисциплине слалом-гигант, а также состоятся юниорские соревнования по слалому среди девушек в возрасте 14-15 лет. Провести состязания по слалому и слалому-гиганту среди спортсменов 12-13 и 14-15 лет предполагается 27-28 июня.

По словам директора Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Валерия Цыганова, в соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов из 20 регионов России. Заезды пройдут на высоте 3800 м, на уровне верхней станции канатной дороги "Гара-Баши", в утреннее время. По завершении состязаний состоится награждение победителей, пройдет церемония закрытия.

Курорт "Эльбрус" с 2016 года стал базой летней подготовки сборных и региональных команд России, и в настоящее время является одним из ключевых российских центров подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Благодаря наличию ледника, высокогорной зоны катания и современной горнолыжной инфраструктуры трех очередей канатной дороги до высотной отметки 3847 м спортсмены и сборные, в том числе несколько команд единовременно, могут проводить тренировки в Приэльбрусье даже летом.

В настоящее время на площадке курорта завершается весенне-летний сезон учебно-тренировочных сборов региональных и сборных команд России по горнолыжному спорту и фристайлу, в котором принимают участие свыше 300 спортсменов со всей страны.