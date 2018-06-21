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"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Фредом

Спорт
21 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Полузащитник подписал пятилетнее соглашение

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ТАСС, 21 июня. Полузащитник украинского "Шахтера" и сборной Бразилии по футболу Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед", подписав пятилетний контракт с опцией продления на один сезон. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

В настоящее время бразилец находится в расположении национальной команды, которая в первом матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью со сборной Швейцарии (1:1). В четверг бразилец прошел медицинское обследование, после которого подписал соглашение с "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера не разглашается. По данным британских СМИ, английский клуб заплатил донецкому "Шахтеру" около €60 млн.

Фред перешел в "Шахтер" летом 2013 года. За пять сезонов бразилец провел 155 матчей в различных турнирах, забил 15 мячей и сделал 15 голевых передач. В составе сборной Бразилии футболист выступает с 2014 года, сыграв за это время в восьми встречах.

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