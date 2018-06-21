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Футболист "Ливерпуля" Джан перешел в итальянский "Ювентус"

Спорт
21 июня, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Футболист подписал с "Ювентусом" четырехлетний контракт

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Эмре Джан

Эмре Джан

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Эмре Джан стал игроком туринского "Ювентуса". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

24-летний футболист подписал с "Ювентусом" четырехлетний контракт. Джан перешел в итальянский клуб в статусе свободного агента, так как его соглашение с "Ливерпулем" заканчивается 30 июня.

В английском клубе полузащитник играл с 2014 года, отметившись 14 голами и 12 передачами в 167 матчах. До этого футболист выступал за мюнхенскую "Баварию", где начал свою карьеру, и леверкузенский "Байер".

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