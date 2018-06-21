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Хоккеист Толчинский подписал пробный контракт с ЦСКА

Спорт
21 июня, 19:16 дата обновления: 21 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

23-летний воспитанник армейцев предыдущие три сезона выступал за океаном

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МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Сергей Толчинский, выступавший в Американской хоккейной лиге (АХЛ), подписал пробный контракт с финалистом Кубка Гагарина - 2018 ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

23-летний воспитанник армейцев предыдущие три сезона выступал за фарм-клуб "Каролины" - "Шарлотт", в минувшем сезоне в 43 матчах он набрал 26 очков (7 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России Толчинский стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

В начале июня армейцы подписали пробный контракт с 21-летним воспитанником своей школы, нападающим Никитой Коростелевым, который с 14 лет выступает в Северной Америке и прошлый сезон проводил в фарм-клубе "Монреаля" в канадской Хоккейной лиге Онтарио.

Приход Толчинского и Коростелева связан с концепцией ЦСКА, связанной с формированием состава из российских хоккеистов, в том числе воспитанников клуба, отметил в разговоре с ТАСС президент армейцев Игорь Есмантович. "ЦСКА - клуб, который всегда обращает внимание на своих воспитанников и следит за ребятами, как они адаптируются к европейскому или заокеанскому хоккею. В этом году мы тоже провели огромную работу для того, чтобы вернуть в клуб Коростелева и Толчинского, на которых мы возлагаем большие надежды", - отметил Есмантович.

Год назад состав ЦСКА пополнили игроки, выступавшие в Национальной хоккейной лиге, - защитники Никита Нестеров и Алексей Марченко, нападающие Роман Любимов и Михаил Григоренко.

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