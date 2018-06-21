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"Казанка" отказалась от участия в ФНЛ в новом сезоне, лига пригласила "Краснодар-2"

Спорт
21 июня, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

"Казанка" заняла третье место в зоне ПФЛ "Запад" в прошедшем сезоне

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ТАСС, 21 июня. Московский футбольный клуб "Казанка", являющийся фарм-клубом "Локомотива", отказался от участия в предстоящем сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Место "Амкара" в РФПЛ должен занять махачкалинский "Анжи", который ранее вылетел в ФНЛ после поражения в переходных матчах от красноярского "Енисея" (0:3 в гостях, 4:3 дома). Таким образом, в ФНЛ освободилось одно место на новый сезон.

В РФС сообщили, что необходимые лицензии для участия в первенстве ФНЛ имеются у клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Казанки" и "Краснодара-2". "Казанка" заняла третье место в зоне "Запад" в прошедшем сезоне, а "Краснодар-2" - четвертое в зоне "Юг". Так как московский клуб занял более высокое место, то ему было направлено официальное предложение о включении в состав участников первенства ФНЛ. Президент "Локомотива" Илья Геркус оповестил лигу, что "Казанка" планирует продолжить выступление в первенстве ПФЛ.

В четверг руководство лиги направило официальное предложение об участии в первенстве ФНЛ в "Краснодар". На данный момент в клубе изучают это предложение. Если "Краснодар" даст положительный ответ, то решение о включении в состав участников первенства ФНЛ будет принято общим собранием лиги.

"На мой взгляд, в сложившейся ситуации это было бы неплохим решением. Во-первых, для нас важно сохранить целостность и ритмичность календаря, а значит - 20 команд- участниц. Кроме того, в составе "Краснодара-2" выступает большая группа футболистов, которые регулярно привлекаются в юношеские и молодежную сборную России. Так что участие команды в турнире объективно более высокого уровня может быть взаимовыгодным", - заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

"Краснодар-2" - фарм-клуб клуба РФПЛ "Краснодар".

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