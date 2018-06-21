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Тренер Тротц, завоевавший Кубок Стэнли с "Вашингтоном", возглавил "Айлендерс"

Спорт
21 июня, 21:13 дата обновления: 21 июня, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В понедельник Тротц покинул "Вашингтон", решив не продлевать контракт с клубом

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Барри Тротц

Барри Тротц

© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 21 июня. Канадский специалист Барри Тротц, ранее покинувший "Вашингтон", назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Президент и генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло объявил в четверг о назначении Барри Тротца на пост главного тренера команды", - сказано в сообщении "Айлендерс".

В понедельник 55-летний Тротц покинул "Вашингтон", решив не продлевать контракт с клубом. Ранее канадский телеканал Sportsnet сообщал, что "Айлендерс" предлагают специалисту пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в $4 млн.

В прошлом сезоне "Айлендерс" заняли 11-е место в Восточной конференции и второй раз подряд не смогли выйти в плей-офф. В июне в отставку были отправлены генеральный менеджер клуба Гарт Сноу, который работал на этой должности с 2006 года, и главный тренер команд Даг Уайт. Новым генеральным менеджером был назначен Ламорелло.

В прошлом сезоне "Вашингтон" под руководством Тротца впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Тротц также впервые в карьере выиграл главный трофей НХЛ. Тротц возглавил "Вашингтон" в сезоне-2014/15. Во всех четырех сезонах он выводил команду в плей-офф, дважды столичный клуб становился победителем регулярного чемпионата.

С 1998 по 2014 год Тротц возглавлял "Нэшвилл". Семь раз он выводил клуб в плей-офф, но ни разу команда не проходила дальше второго раунда. На чемпионатах мира 2002, 2003 и 2009 годов Тротц работал помощником главного тренера сборной Канады, с которой завоевал золото и серебро.

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