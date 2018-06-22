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Футболист "Ромы" Наингголан продолжит карьеру в "Интере"

Спорт
22 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

"Интер" заплатит за 30-летнего бельгийского футболиста €24 млн

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Раджа Наингголан

Раджа Наингголан

© EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

ТАСС, 22 июня. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Раджа Наингголан перейдет в "Интер". Об этом футболист заявил Gazzetta dello Sport.

По информации издания, "Интер" заплатит за 30-летнего бельгийского футболиста €24 млн.

"В моем сердце навсегда останутся цвета "Ромы". Я покидаю Рим с хорошими воспоминаниями, большое спасибо болельщикам клуба. "Интер" хотел меня больше, чем кто-либо другой. Я очень рад снова играть под началом великого тренера (Лучано Спаллетти, который тренировал "Рому" в 2016-17 гг. - прим. ТАСС) ", - сказал Наингголан.

Бельгийский футболист выступает за "Рому" с 2014 года. По итогам сезона-2017/18 римский клуб занял третье место в чемпионате Италии, "Интер" стал четвертым.

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