РФПЛ утвердила участие "Анжи" в следующем сезоне вместо "Амкара"

ТАСС, 22 июня. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) утвердила участие махачкалинского "Анжи" в следующем сезоне вместо пермского "Амкара". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФПЛ.

Решение было принято в пятницу на общем собрании клубов РФПЛ.

По итогам чемпионата России сезона-2017/18 "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Амкар" занял 13-е место в премьер- лиге, по сумме двух стыковых матчей команда обыграла "Тамбов" и сохранила прописку в РФПЛ. 13 июня стало известно, что клуб не прошел лицензирование РФПЛ и не выступит в чемпионате в следующем сезоне.

Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда - участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице.