Суд 2 июля рассмотрит ходатайство хоккеиста Войнова о снятии обвинений в домашнем насилии

ТАСС, 22 июня. Суд Лос-Анджелеса 2 июля рассмотрит ходатайство бывшего игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Вячеслава Войнова о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщает Dallas News.

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову. У нее были ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили домашнее насилие и вызвали полицию, которая задержала Войнова. Позднее его выпустили под залог. Одновременно против Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело.

На состоявшемся 2 июля 2015 года заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес прокуратура заявила, что достигла внесудебного соглашения с хоккеистом. Он признал себя виновным в "мелком правонарушении" и отказался от права на процесс. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней Войнов был отпущен иммиграционной службой США из-под стражи, а 22 сентября хоккеист прибыл в Москву.

Осенью 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина (2017 год). В составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр 2018 года. После окончания контракта со СКА Войнов высказал желание вернуться в НХЛ, где в настоящий момент он бессрочно дисквалифицирован. Лига может отменить отстранение, если суд снимет с хоккеиста обвинения.