"Спартак" обжаловал решение УЕФА запретить продажу билетов на 2 гостевые игры в еврокубках

ТАСС, 22 июня. Московский клуб "Спартак" подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить клубу продажу билетов на два ближайших гостевых матча в еврокубках и еще на один матч условно. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Решение о запрете на продажу билетов контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял 31 мая по итогам рассмотрения дела о нарушениях на матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19 между "Спартаком" и испанским "Атлетиком" (2:1), который прошел в Бильбао 22 февраля. "Спартак" обвинили в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле, а также блокировании лестничных пролетов на трибунах.

Также клуб был оштрафован на 55 тысяч евро.

"5 июня клуб получил резолютивную часть решения и незамедлительно запросил его обоснование в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА. А сегодня "Спартак" обжаловал решение, запросив смягчение наказания", - сказано в сообщении клуба.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", прошедший в Испании, завершился победой московской команды со счетом 2:1, однако в следующий раунд турнира прошел "Атлетик", обыгравший российский клуб в Москве со счетом 3:1.

"Спартак" в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате России и в сезоне-2018/19 начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда (всего их четыре). Таким образом, в случае выхода команды в групповой этап турнира, "Спартак" уже отбудет наказание и первый гостевой матч в группе проведет при своих зрителях.