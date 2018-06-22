ФК "Балтика" представит нового титульного спонсора к первому матчу сезона

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Калининградский клуб "Балтика" представит своего нового титульного спонсора на первом матче предстоящего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"На нашу традиционную форму будет нанесен логотип спонсора, мы с ним пока обсуждаем [нанесение на] грудь и плечо. Все узнают о нашем спонсоре, мы очень долго шли к истории с титульным спонсором, есть две-три недели до начала чемпионата. Дайте нам довести переговоры до конца, почти все решения приняты, я уверен, что к первому матчу мы будем в футболках с титульным спонсором", - сказал Шендерюк- Жидков.

Шендерюк-Жидков отказался раскрыть название компании, которая будет спонсировать клуб. "Когда "Балтика" в прошлом году анонсировала форму янтарного цвета - это была дань уважения региону. Я надеюсь, что в этом году это еще будет данью уважения нашему титульному спонсору", - отметил он.

При этом он выразил уверенность, что несмотря на то, что стадион "Калининград", который построен в городе к чемпионату мира по футболу, пока находится в федеральной собственности, первая домашняя игра 22 июля с "Тамбовом" пройдет именно на нем.

Первый матч сезона-2018/2019 "Балтика" проведет 17 июля в гостях с "Тюменью", во втором туре сыграет дома с "Тамбовом" 22 июля.

"Балтика" заняла пятое место в минувшем сезоне ФНЛ. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал журналистам, что в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу, региональный бюджет не сможет ее содержать, необходимо будет привлекать средства частных компаний.