Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Балтика" представит нового титульного спонсора к первому матчу сезона

Спорт
22 июня, 19:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, июня. /ТАСС

Первый матч сезона-2018/2019 "Балтика" проведет 17 июля в гостях с "Тюменью"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Калининградский клуб "Балтика" представит своего нового титульного спонсора на первом матче предстоящего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"На нашу традиционную форму будет нанесен логотип спонсора, мы с ним пока обсуждаем [нанесение на] грудь и плечо. Все узнают о нашем спонсоре, мы очень долго шли к истории с титульным спонсором, есть две-три недели до начала чемпионата. Дайте нам довести переговоры до конца, почти все решения приняты, я уверен, что к первому матчу мы будем в футболках с титульным спонсором", - сказал Шендерюк- Жидков.

Шендерюк-Жидков отказался раскрыть название компании, которая будет спонсировать клуб. "Когда "Балтика" в прошлом году анонсировала форму янтарного цвета - это была дань уважения региону. Я надеюсь, что в этом году это еще будет данью уважения нашему титульному спонсору", - отметил он.

При этом он выразил уверенность, что несмотря на то, что стадион "Калининград", который построен в городе к чемпионату мира по футболу, пока находится в федеральной собственности, первая домашняя игра 22 июля с "Тамбовом" пройдет именно на нем.

Первый матч сезона-2018/2019 "Балтика" проведет 17 июля в гостях с "Тюменью", во втором туре сыграет дома с "Тамбовом" 22 июля.

"Балтика" заняла пятое место в минувшем сезоне ФНЛ. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал журналистам, что в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу, региональный бюджет не сможет ее содержать, необходимо будет привлекать средства частных компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ заявил, что резолюция по Приднестровью нанесет ущерб репутации ГА ООН
2
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
7
Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости