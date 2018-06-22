Исландец Магнуссон готов взять на себя роль викинга в ФК ЦСКА после ухода Вернблума

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Исландии Хердур Магнуссон готов взять на себя роль викинга в московском ЦСКА поле ухода из клуба шведа Понтуса Вернблума. Об этом Магнуссон заявил журналистам.

"Я готов взять на себя эту роль и ответственность. Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА) прислал мне несколько сообщений, но я буду рад лично встретиться после чемпионата мира. А что касается Ахмеда Мусы, то я хотел бы, чтобы он остался в клубе, ведь это топовый нападающий".

Магнуссон перешел в ЦСКА из английского "Бристоль Сити". В настоящий момент он выступает на чемпионате мира в составе сборной Исландии, которая в пятницу проиграла нигерийцам со счетом 0:2 в матче группового этапа. Дубль оформил Муса, являющийся игроком английского "Лестера", он выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и с января по июнь 2018 года. Вернблум покинул ЦСКА по окончанию сезона-2017/18 в связи с истечением срока контракта, он выступал за ЦСКА с 2012 года.