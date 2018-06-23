Клуб НХЛ "Коламбус" заинтересован в продлении контракта с Панариным

ТАСС, 23 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" намерен продлить контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен, слова которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Контракт 26-летнего форварда действует до лета следующего года, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

"Его контракт является для нас приоритетной задачей, и мы делаем все возможное, чтобы оставить его в команде, - сказал Кекалайнен. - Это отличный хоккеист, я могу сказать о нем только хорошее".

Панарин был обменян в "Коламбус" перед стартом предыдущего сезона, до этого он в течение двух лет выступал за "Чикаго". В прошлом сезоне форвард провел за "Коламбус" 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 82 очка (27 шайб + 55 передач). В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей и набрал семь очков (2+5).