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Клуб НХЛ "Коламбус" заинтересован в продлении контракта с Панариным

Спорт
23 июня, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Контракт 26-летнего форварда действует до лета следующего года

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 23 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" намерен продлить контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен, слова которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Контракт 26-летнего форварда действует до лета следующего года, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

"Его контракт является для нас приоритетной задачей, и мы делаем все возможное, чтобы оставить его в команде, - сказал Кекалайнен. - Это отличный хоккеист, я могу сказать о нем только хорошее".

Панарин был обменян в "Коламбус" перед стартом предыдущего сезона, до этого он в течение двух лет выступал за "Чикаго". В прошлом сезоне форвард провел за "Коламбус" 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 82 очка (27 шайб + 55 передач). В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей и набрал семь очков (2+5).

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