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Несколько тысяч человек из-за пробок не попали на пятничные практики Гран-при Франции

Спорт
23 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В пятницу полиция перекрыла несколько улиц, ведущих к автодрому "Поль Рикар"

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ТАСС, 23 июня. Несколько тысяч человек в пятницу не смогли попасть на свободные заезды французского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает британское издание The Sun.

В пятницу полиция перекрыла несколько улиц, ведущих к автодрому "Поль Рикар" (расположен в деревне Ле-Кастелле, 34 километра восточнее Марселя), оставив открытой только одну. Все желающие были вынуждены добираться до места по ней, из-за чего образовалась огромная пробка. Многие болельщики, не попавшие на автодром из-за четырехчасовой пробки, потребовали от организаторов Гран-при Франции возмещения денежных средств.

Власти региона обещали пересмотреть ситуацию с трафиком, однако на момент субботних заездов проблема не была решена.

Гран-при Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года. Этап проходит с 22 по 24 июня.

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