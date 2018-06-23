Лукаку почти вывел бельгийцев в плей-офф ЧМ и повторил рекорд Марадоны на глазах у короля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 5:2 и лишила соперников шансов на выход в плей-офф турнира. Присутствовавшая на встрече королевская семья Бельгии увидела дубли Эдена Азара и Ромелу Лукаку, который догнал в списке лучших бомбардиров турнира португальца Криштиану Роналду, а также повторил достижение легендарного аргентинца Диего Марадоны.

Команде Роберто Мартинеса, в первом туре разгромившей панамцев (3:0) и набравшей шесть очков, помешать выйти в плей-офф может только небольшое футбольное чудо. Для этого необходимо, чтобы панамцы позднее в субботу обыграли англичан, а в третьем туре оказались сильнее тунисцев, а бельгийцы уступили англичанам. В таком случае три команды наберут по шесть очков, и два участника 1/8 финала определятся по дополнительным показателям, первый из которых - разница забитых и пропущенных мячей. Тунисцы, которые на старте уступили англичанам (1:2), потеряли шансы пробиться в плей-офф.

Встреча бельгийцев и тунисцев, прошедшая на московском стадионе "Спартак" при стечении 44190 болельщиков, получилась обоюдоострой. "Надо отдать должное тунисцам, они не стали закрываться, искали счастья в атаке. Но это, конечно, пошло нам на руку, потому что в такой ситуации есть много свободных зон в атаке и мы ими воспользовались", - признался после встречи вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

Голами у победителей отметились Азар (6-я минута, с пенальти, и 51-я), Лукаку (16 и 45+3) и Миши Батшуайи (90), тунисцы ответили точными ударами Дилана Бронна (16) и Ваши Хазри (90+3). Команды выдали пока самую результативную встречу турнира. Лукаку догнал в списке лучших бомбардиров турнира Криштиану Роналду (по 4 мяча), а также стал первым после Марадоны в 1986 году, кому удалось отметиться дублями в двух встречах мирового первенства подряд. "Я бомбардир, поэтому рад, что удается забивать, но не меньше я рад и за партнеров, например, за Эдена Азара, он провел отличный матч сегодня", - скромно отметил Лукаку.

Назначенный пенальти стал 13-м на текущем турнире - столько же было пробито за все мировое первенство в Бразилии четыре года назад. Уже по ходу первого тайма сборная Туниса потеряла из-за травм двух защитников - Бронна и Сиама бен Юссефа.

Тунисцы довольны, бельгийцы нет

Несмотря на разгромное поражение и потерю шансов на плей-офф, капитан сборной Туниса Вами Хазри похвалил команду. "Я остался доволен нашей игрой, все-таки мы создавали моменты, постоянно шли вперед, но стоит и понимать, что нам противостоял соперник очень высокого уровня, с талантливыми игроками в составе. Когда ты ошибаешься и теряешь мяч в игре против такого оппонента, он не упускает возможности наказать тебя", - сказал он.

Особый интерес российских журналистов в микст-зоне вызвал бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель, который выступал за сине-бело-голубых в 2012-2017 годах, а затем перешел в китайский "Тяньцзинь Тюаньцзянь". Футболиста провокационно спросили, как ему играется на стадионе "Спартака", но полузащитник не поддался, отметив, что значение имеет лишь победа команды. "Я до сих пор за "Зенит", мне до сих пор нравится этот клуб", - в то же время признался он.

Партнер Витселя по команде Тоби Алдервейрелд заявил, что команда не может себе позволить играть в дальнейшем на турнире так, как в игре с тунисцами. "Мы провели четкий и организованный матч против команды Туниса, однако два пропущенных мяча свидетельствуют о том, что нам еще есть над чем работать. Сегодня мы оставляли много свободных зон для соперника, что в дальнейших матчах будет просто недопустимо", - объяснил он.

Азар считает, что команда прибавила по сравнению с мировым первенством в Бразилии, на котором уступила в четвертьфинале аргентинцам, и теперь хочет выйти в финал турнира.

Встречу посетил король Бельгии Филипп с двумя сыновьями - принцами Габриэлем и Эммануэлем. Вживую игрой также насладились президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также бывшие футболисты испанец Икер Касильяс, ивуариец Дидье Дрогба, бельгиец Даниэль ван Бюйтен, немец Лотар Маттеус и костариканец Пауло Ванчопе.

Встреча Англия - Панама пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде (начало - 15:00 мск). Матчи последнего тура в квартете состоятся 28 июня: англичане и бельгийцы сыграют в Калининграде, а панамцы и тунисцы - в Саранске.