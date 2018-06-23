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Нигерийский вратарь Икеме, больной лейкемией, рассказал о наступлении ремиссии заболевания

Спорт
23 июня, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По причине диагноза Икеме пропустил весь предыдущий сезон и чемпионат мира по футболу

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ТАСС, 23 июня.Вратарь английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" и сборной Нигерии Карл Икеме, у которого летом 2017 года была диагностирована лейкемия, заявил о наступлении ремиссии заболевания. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.

По причине диагноза Икеме пропустил весь предыдущий сезон и чемпионат мира по футболу.

"После тяжелого года борьбы и интенсивной химиотерапии, я хотел бы сообщить всем, что нахожусь в состоянии полной ремиссии. Болезнь еще не побеждена полностью, но я надеюсь, что смогу в скором времени окончательно вылечиться. Хочу поблагодарить мою семью, друзей, партнеров по клубу и национальной команде за поддержку. Не знаю, что будет дальше, сейчас я просто наслаждаюсь этим днем", - написал футболист.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Исландии перед матчем с нигерийской командой, который прошел 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена" (0:2), пожелали Икеме скорейшего выздоровления. "Мы - одна большая футбольная семья. Не важно, кто против кого играет, потому что мы едины. Конечно, мы вместе с ним и поддерживаем в его беде", - сказал капитан исландцев Арон Гуннарссон.

Икеме является вратарем "Вулверхэмптона" с 2004 года. За это время он провел за английский клуб 205 матчей, пропустил 235 мячей и 71 встречу отыграл "на ноль". За сборную Нигерии голкипер выступает с 2015 года.

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