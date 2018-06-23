Руденя: кубок России по аквабайку может проходить в Тверской области ежегодно

ТВЕРЬ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя надеется, что Кубок России по аквабайку будет проводиться в регионе каждый год. Об этом он рассказал в субботу на Кубке, который проходит в Твери с 21 по 24 июня.

"В Тверской области это уже третье подряд мероприятие. Надеемся, что на тверской земле это мероприятие будет проходить на постоянной основе, и мы ежегодно будем рады встречать вас и проводить такие прекрасные и важные мероприятия", - сказал он.

Эти планы поддержал президент Федерации водно-моторного спорта России Юнис Лукманов. "Я благодарен губернатору за то, что он сегодня сказал о том, что эти соревнования, надеюсь, в будущем будут постоянными", - отметил он.

Глава региона также наградил победителей и призеров соревнования в дисциплинах "фристайл" и "слалом". Главную награду получил Сергей Чемезов, занявший первое место в классе фристайл, передает корреспондент ТАСС.

"Самое главное, что мы сегодня видели волю к победе у всех выступающих. Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в организации, в проведении этого мероприятия и, конечно, самих участников, которые нам сегодня доставили максимум эмоций и показали, что такое настоящий аквабайк", - сказал Руденя.

Победителем в дисциплине фристайл стал Сергей Чемезов. Второе место в данной дисциплине досталось Арсению Матанцеву, а третье - Александру Курамшину. В прошлом году на чемпионате России по аквабайку в классе фристайл Арсений Матанцев, Сергей Чемезов и Александр Курамшин заняли первое, второе и третье места соответственно. Кроме того, Руденя вручил кубок святого благоверного князя Михаила Тверского "За волю к победе" главному организатору Кубка России по аквабайку, чемпиону России 2011 года, мастеру спорта по водно-моторному спорту Михаилу Ершову, который также принимал участие в соревнованиях.

В международных соревнованиях по флайбордингу первое место занял Владимир Белов, второе - Тимофей Бережной, а третье - Дмитрий Журавлев. Награду в женской номинации получила Анастасия Павлова. Также были награждены победители и призеры соревнований в дисциплине слалом, которых проходили по нескольким классификациям в зависимости от типа аквабайков и их мощностей.

Кубок России по аквабайку проходит в Твери с 21 по 24 июня. Соревнования проводятся по таким дисциплинам, как кольцевые гонки, которые подразумевают участие всех спортсменов одновременно с общим стартом, слалом - заезды на время, в каждом из которых соревнуются по два участника, и фристайл, где каждый из участников должен за три минуты продемонстрировать акробатические трюки различной степени сложности. Также в рамках Кубка впервые в мире прошли официальные международные соревнования по гидрофлаю {флайбордингу]. ТАСС является генеральным информационным партнером Кубка России по аквабайку.