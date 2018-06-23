Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Черногории второй раз в истории выиграла Мировую лигу по водному поло

Спорт
23 июня, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В финальном матче черногорцы победили команду Венгрии со счетом 13:11

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/BALAZS CZAGANY

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная Черногории одержала победу над командой Венгрии со счетом 13:11 в решающем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который завершился в Будапеште.

В матче за третье место сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 12:7.

Смотрите также

Власенко: Суперфинал Мировой лиги по водному поло перенесен из России по просьбе FINA

Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужчин перенесен из России в Венгрию

Изначально Суперфинал Мировой лиги должен был пройти в России. Но по просьбе Международной федерации плавания (FINA) соревнования были перенесены в Будапешт. Как сообщал ТАСС президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, причиной переноса послужило проведение чемпионата мира в России в эти же даты. В связи с чем стоимость перелета и проживания стала очень высокой для команд.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года. В дебютном розыгрыше Мировой лиги победу одержала сборная России. Также российские ватерполисты выступали в Суперфиналах в 2005 (шестое место), 2013 (пятое место) и 2017 (пятое место) годах. Рекордсменом по количеству побед в Мировой лиге является сборная Сербии, которая 11 раз становилась чемпионом.

Сборная Черногории второй раз в истории одержала победу в Мировой лиге. Впервые они победили в 2009 году. Черногорцы сравнялись с венграми по количеству выигранных турниров, только сербы побеждали чаще. Один раз чемпионом стала сборная Хорватии (2012).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
3
Радиолокационную защиту от беспилотников развернули над крупнейшими российскими городами
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на ЧМ
6
Что будет с наследием Джонни Холлидея
7
Папа Римский заявил, что путь к единству без России невозможен
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости