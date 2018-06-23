Сборная Черногории второй раз в истории выиграла Мировую лигу по водному поло

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная Черногории одержала победу над командой Венгрии со счетом 13:11 в решающем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который завершился в Будапеште.

В матче за третье место сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 12:7.

Изначально Суперфинал Мировой лиги должен был пройти в России. Но по просьбе Международной федерации плавания (FINA) соревнования были перенесены в Будапешт. Как сообщал ТАСС президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, причиной переноса послужило проведение чемпионата мира в России в эти же даты. В связи с чем стоимость перелета и проживания стала очень высокой для команд.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года. В дебютном розыгрыше Мировой лиги победу одержала сборная России. Также российские ватерполисты выступали в Суперфиналах в 2005 (шестое место), 2013 (пятое место) и 2017 (пятое место) годах. Рекордсменом по количеству побед в Мировой лиге является сборная Сербии, которая 11 раз становилась чемпионом.

Сборная Черногории второй раз в истории одержала победу в Мировой лиге. Впервые они победили в 2009 году. Черногорцы сравнялись с венграми по количеству выигранных турниров, только сербы побеждали чаще. Один раз чемпионом стала сборная Хорватии (2012).