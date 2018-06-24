Бывшего испанского футболиста Пуйоля не пустили в эфир иранского канала из-за длины волос

ТАСС, 24 июня. Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль не смог принять участие в спортивной программе на иранском телевидении из- за своей прически. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию Би-би-си.

В среду футболист должен был стать гостем специальной программы на канале IRTV 3 Tehran, посвященной матчу сборных Испании и Ирана на чемпионате мира в России. Однако незадолго до начала передачи Пуйолю сказали, что ему запрещено появляться в эфире из-за длинных волос. Ведущий программы Адель Фердосипур извинился перед телезрителями за отсутствие в эфире бывшего защитника испанской сборной.

"Вы должны знать, что Карлес Пуйоль должен был быть с нами сегодня вечером. Однако сейчас он находится в своем отеле. К сожалению, я не смог ничего сделать, чтобы предотвратить это. Прошу прощения", - сказал Фердосипур.

Отмечается, что у Ирана нет официальной политики касательно причесок. Но государственное телевидение строго следит за тем, чтобы в трансляциях не появлялось ничего, что является нетрадиционным или "не исламским". Ранее похожий инцидент произошел с голкипером сборной Ирана по пляжному футболу Пейманом Хоссейни. Руководство телеканала предложило ему прикрыть длинные волосы, но игрок отказался.

В субботу заместитель начальника государственного вещателя Мортез Мирбакери заявил, что внешний вид не был причиной недопуска футболиста в эфир программы. Руководитель назвал информацию слухом, распространенным Би- би-си.

Пуйоль провел всю карьеру в испанской "Барселне". В ее составе он шесть раз выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов. За сборную Испании защитник сыграл 100 матчей, забил три гола и по разу выигрывал чемпионаты Европы (2008) и мира (2010).