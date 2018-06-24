Российские волейболисты проиграли сборной Франции в матче Лиги наций

ТАСС, 24 июня. Сборная России по волейболу уступила команде Франции со счетом 0-3 в третьем матче пятого тура Лиги наций. Встреча прошла в итальянской Модене.

Сборная России ранее уже обеспечила себе участие в "Финале шести" Лиги наций. Россияне занимают второе место в таблице, в активе команды 34 очка и 11 побед в 15 матчах. Первое место занимают французы (35 очков, 12 побед).

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйшли в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции: команды России, Сербии, США, Бразилии, Польши.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.