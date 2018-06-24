Фигуристка Астахова, выступавшая в паре с Рогоновым, приняла решение завершить карьеру

ТАСС, 24 июня. Российская фигуристка Кристина Астахова приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил в Instagram ее партнер Алексей Рогонов.

"Мне очень сложно писать этот пост, но и промолчать я не могу, - написал Рогонов. - По всей видимости, этот олимпийский сезон станет для нашей пары с Кристиной Астаховой заключительным - Кристина приняла решение уйти из спорта. Я был настроен кататься еще как минимум четыре года, но переубедить или уговорить Кристину продолжить кататься не получилось ни у меня, ни у тренера, ни у Федерации фигурного катания на коньках России".

Мне очень сложно писать этот пост. Но и промолчать я не могу. По всей видимости, этот Олимпийский сезон станет для нашей пары с Кристиной Астаховой заключительным. Кристина приняла решение уйти из спорта. Я был настроен кататься ещё как минимум 4 года. Но переубедить или уговорить Кристину продолжить кататься не получилось ни у меня, ни у тренера, ни у Федерации фигурного катания. И её можно понять. Все эти изматывающие тренировки, травмы, нагрузки, неудобное расписание с 10:00 до 22:00, хореография 6 раз в неделю, постоянное безденежье, стресс на соревнованиях, ответственность за Страну...да ещё этот неугомонный Рогонов, готовый терпеть вот это всё ещё 4 года Нас назвали КристАлики... И я был бы рад ещё посиять на льду, но, похоже, решение Кристины окончательное. Возможно, когда-нибудь вы увидите нашу пару в ледовых шоу. Но сейчас я чувствую в себе силы, и непреодолимое желание продолжать расти как спортсмен и соревноваться. Поэтому в данный момент рассматриваю все возможные и невозможные варианты... Спасибо нашему тренеру Артуру Дмитриеву за его поддержку и крепкое плечо. Спасибо хореографу Сергею Комолову за веру и крутые программы. Спасибо Кристине Астаховой за терпение, труд и невероятный талант! Спасибо нашим болельщикам за поддержку и любовь! Спасибо Федерации фигурного катания России за понимание и этот замечательный видеоролик! Это было круто, но лучшее, конечно, впереди! #АлексейРогонов #ффккр #inSkate Публикация от Alexey Rogonov (@rogonov_alex) 24 Июн 2018 в 11:01 PDT

"И ее можно понять, - продолжил Рогонов. - Все эти изматывающие тренировки, травмы, нагрузки, неудобное расписание с 10:00 до 22:00, хореография шесть раз в неделю, постоянное безденежье, стресс на соревнованиях, ответственность за страну. Да еще этот неугомонный Рогонов, готовый терпеть вот это все еще четыре года".

"И я был бы рад еще посиять на льду, но, похоже, решение Кристины окончательное. Возможно, когда-нибудь вы увидите нашу пару в ледовых шоу. Но сейчас я чувствую в себе силы, и непреодолимое желание продолжать расти как спортсмен и соревноваться. Поэтому в данный момент рассматриваю все возможные и невозможные варианты", - написал Рогонов.

21-летняя Астахова и 30-летний Рогонов выступали в паре с мая 2014 года. Они четыре раза становились третьими на этапах Гран-при. На Олимпийских играх 2018 года пара стала 12-й, на чемпионате мира - 2018 - восьмой.