Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии

ТАСС, 25 июня. Хоккеист Сергей Огородников погиб при аварии на водном мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба "Лада".

"На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова", - говорится в сообщении.

Огородников выступал нападающим за тольяттинский клуб в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 годов - всего 88 матчей (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач). Хоккеист за свою карьеру играл в составе московского "Динамо" и ЦСКА, новокузнецкого "Металлурга", екатеринбургского "Автомобилиста".