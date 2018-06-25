Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии

Спорт
25 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Спортсмен разбился во время катания на водном мотоцикле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. Хоккеист Сергей Огородников погиб при аварии на водном мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба "Лада".

"На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова", - говорится в сообщении.

Огородников выступал нападающим за тольяттинский клуб в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 годов - всего 88 матчей (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач). Хоккеист за свою карьеру играл в составе московского "Динамо" и ЦСКА, новокузнецкого "Металлурга", екатеринбургского "Автомобилиста".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Самарская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Путину доложили о задержании подозреваемой в шпионаже Цуркан
3
На Украине заявили об испытаниях роботизированного комплекса "Охотник"
4
WP: в случае конфликта с Россией армия США рискует застрять в пробках в Восточной Европе
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии
7
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости