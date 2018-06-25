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Футболист сборной Швеции Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера

Спорт
25 июня, 15:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, июня. /ТАСС

Причиной конфликта стала просьба инспектора направить игрока на допинг-контроль сразу же после окончания матча с немецкой командой

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ТАСС, 25 июня. Нападающий сборной Швеции Маркус Берг подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на допинг-офицера из-за конфликта после матча второго тура чемпионата мира с командой Германии (1:2). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведскую газету Expressen.

По информации издания, причиной конфликта стала просьба инспектора направить игрока на допинг-контроль сразу же после окончания матча с немецкой командой. Сам футболист отправился на проверку лишь после общения с журналистами. Сообщается, что Берг имел право на общение с представителями СМИ только в сопровождении допинг-офицера, которого не было рядом с футболистом.

В Шведском футбольном союзе уверены, что ФИФА не накажет игрока, поскольку виновным в этой ситуации является допинг-офицер.

Сборная Швеции набрала три очка по итогам двух туров. Берг принял участие в обеих встречах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В заключительной игре группового этапа шведская команда сыграет со сборной Мексики 27 июня в Екатеринбурге. Чемпионат мира проходит в 11 городах России.

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