Паузы на питье воды могут быть введены из-за жары в матче Египет - Саудовская Аравия

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Главный арбитр встречи группового этапа чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Египта может делать паузы в игре для того, чтобы футболисты могли попить воды в условиях жаркой погоды. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Международной федерации футбола (ФИФА).

В понедельник в Волгограде температура воздуха на солнце достигает 40 градусов тепла. Власти региона бесплатно раздают воду болельщикам на входах на стадион "Волгоград-Арена".

"По правилам, в такую жару могут быть сделаны паузы в матче, но окончательное решение будет принимать главный арбитр", - сказал собеседник агентства.

Матч Египет - Саудовская Аравия пройдет на стадионе "Волгоград-Арена" в понедельник и начнется в 17:00 мск.