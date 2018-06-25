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Паузы на питье воды могут быть введены из-за жары в матче Египет - Саудовская Аравия

Спорт
25 июня, 16:40 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, июня. /ТАСС

В понедельник в Волгограде температура воздуха на солнце достигает 40 градусов тепла

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ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Главный арбитр встречи группового этапа чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Египта может делать паузы в игре для того, чтобы футболисты могли попить воды в условиях жаркой погоды. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Международной федерации футбола (ФИФА).

В понедельник в Волгограде температура воздуха на солнце достигает 40 градусов тепла. Власти региона бесплатно раздают воду болельщикам на входах на стадион "Волгоград-Арена".

"По правилам, в такую жару могут быть сделаны паузы в матче, но окончательное решение будет принимать главный арбитр", - сказал собеседник агентства.

Матч Египет - Саудовская Аравия пройдет на стадионе "Волгоград-Арена" в понедельник и начнется в 17:00 мск.

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