Футболист сборной Саудовской Аравии Отаиф доволен пребыванием в России во время ЧМ-2018

ТАСС, 26 июня. Полузащитник сборной Саудовской Аравии по футболу Абдулла Отаиф заявил, что очень доволен пребыванием в России на чемпионате мира. Слова игрока приводит "Газета.Ru".

"Потрясающая страна. Я был счастлив побывать у вас на чемпионате мира. Знаете, наша команда жила в Санкт- Петербурге, я могу с уверенностью сказать, что это один из самых красивых городов, который я когда-либо видел", - сказал Отаиф.

Сборная Саудовской Аравии заняла третье место в группе А на чемпионате мира. Команде не удалось квалифицироваться в плей-офф турнира. Саудовцы проиграли россиянам (0:5) и уругвайцам (0:1), а в заключительном матче обыграли команду Египта со счетом 2:1.