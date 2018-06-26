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Футболист сборной Саудовской Аравии Отаиф доволен пребыванием в России во время ЧМ-2018

Спорт
26 июня, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Команда Саудовской Аравии заняла третье место в группе А на чемпионате мира и не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира

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ТАСС, 26 июня. Полузащитник сборной Саудовской Аравии по футболу Абдулла Отаиф заявил, что очень доволен пребыванием в России на чемпионате мира. Слова игрока приводит "Газета.Ru".

"Потрясающая страна. Я был счастлив побывать у вас на чемпионате мира. Знаете, наша команда жила в Санкт- Петербурге, я могу с уверенностью сказать, что это один из самых красивых городов, который я когда-либо видел", - сказал Отаиф.

Сборная Саудовской Аравии заняла третье место в группе А на чемпионате мира. Команде не удалось квалифицироваться в плей-офф турнира. Саудовцы проиграли россиянам (0:5) и уругвайцам (0:1), а в заключительном матче обыграли команду Египта со счетом 2:1.

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