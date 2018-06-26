СМИ: "Спартак" проявляет интерес к футболисту сборной Швейцарии Фабиану Шеру

ТАСС, 26 июня. Российский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в трансфере защитника сборной Швейцарии и испанского "Депортиво" Фабиана Шера. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque.

Руководство красно-белых контактировало с агентом 26-летнего игрока. В 2016 году СМИ уже сообщали об интересе "Спартака" к футболисту, который на тот момент выступал за немецкий "Хоффенхайм".

В контракте Шера, который рассчитан до лета 2021 года, прописана сумма отступных в размере €4 млн.

В сезоне-2017/18 Шер провел 27 игр и забил два мяча. Сейчас футболист выступает в составе сборной Швейцарии на чемпионате мира в России, он отыграл в обоих матчах команды на турнире - против бразильцев (1:1) и сербов (2:1). В заключительном матче группового этапа швейцарцы сыграют с костариканцами 27 июня в Нижнем Новгороде. В общей сложности на счету игрока 41 матч за национальную команду и семь голов.