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Министр спорта Польши выдвинул свою кандидатуру на пост главы WADA

Спорт
26 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Польский министр назвал нереалистичными требования, которые WADA предъявляет РУСАДА в качестве условий восстановления ее в организации

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ТАСС, 26 июня. Министр спорта Польши Витольд Банька выдвинул свою кандидатуру на пост главы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он заявил во вторник агентству Франс Пресс.

Польский министр назвал нереалистичными требования, которые WADA предъявляет Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в качестве условий восстановления ее в организации, и выступает за выработку новых условий сотрудничества с РФ.

"WADA теряет свое единство, - заявил АФП Витольд Банька. - Я хочу навести мосты между правительствами и спортивным движением и найти компромисс". "Мы должны уважать друг друга и работать над тем, чтобы усилить нашу систему", - добавил он. Польский министр также заявил, что WADA должно достичь долгосрочного сотрудничества с Россией, и высказал мнение, что отношения этой организации с РФ зашли в тупик.

Витольд Банька подверг критике позицию WADA, которое в качестве условий восстановления РУСАДА требует согласия с выводами комиссии Ричарда Макларена о существовавшем в стране институциональном заговоре, направленном на сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами, и обеспечения российскими властями доступа к пробам московской лаборатории.

"Я не думаю, что эти условия являются реалистичными, но мы должны удостовериться, что российская антидопинговая система вновь заслуживает доверия, - заявил Витольд Банька. - Поэтому мы должны договориться о новых критериях, более эффективных, в большей степени поддающихся оценке и более объективных".

Витольд Банька составит конкуренцию вице-президенту WADA, министру по делам детей и равноправия Норвегии Линде Хофстад Хеллеланд, которая в мае также объявила о намерении баллотироваться на должность главы организации. По оценке АФП, норвежский министр выступает за усиление роли правительств стран - членов организации в деятельности WADA на фоне обвинений в недостаточно активной борьбе с допингом в адрес международных спортивных организаций. В свою очередь, польский министр выступает за сотрудничество между спортивным движением и правительствами. В то же время Витольд Банька заявил, что он готов снять свою кандидатуру, если она не получит поддержки со стороны других европейских государств.

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