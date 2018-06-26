Бельгийский футболист Наингголан перешел из "Ромы" в "Интер"

ТАСС, 26 июня. Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан перешел из итальянской "Ромы" в "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу миланского клуба.

Контракт 30-летнего игрока с "Интером" рассчитан до 30 июня 2022 года, сумма трансфера составила €38 млн. Частью сделки также стали 27-летний защитник Давиде Сантон и 18-летний полузащитник Николо Дзаньоло, которые подписали долгосрочные соглашения с "Ромой".

Игрок выступал за римский клуб с января 2014 года, куда перешел из "Кальяри" за €17 млн. В сезоне-2017/18 Наинголлан провел 46 матчей и забил восемь голов во всех турнирах. Полузащитник не вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат мира по футболу в России.

В минувшем сезоне "Рома" заняла третье место в чемпионате страны, а "Интер" расположился на четвертой строчке турнирной таблицы. Оба клуба обеспечили себе участие в Лиге Чемпионов в сезоне-2018/19.