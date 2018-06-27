Российский хоккеист "Колорадо" Якупов станет свободным агентом

ТАСС, 27 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" не сделал квалификационное предложение о продлении контракта российскому нападающему Наилю Якупову, который в связи с этим станет свободным агентом. Об этом сообщает портал The Score.

С 1 июля 24-летний Якупов станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой лиги.

Также свободным агентом станет российский защитник Виктор Антипин. "Баффало" не сделал 25-летнему игроку квалификационное предложение. В прошлом сезоне он провел 47 матчей и отдал 10 результативных передач.

"Вашингтон" не сделал предложение канадскому нападающему Деванте Смит-Пелли. В прошедшем сезоне он провел 75 матчей, в которых набрал 16 очков (7+9). В 24 матчах плей-офф он забросил семь шайб и отдал одну результативную передачу.

Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в "Сент-Луис" в сезоне-2016/17. В регулярном чемпионате в 40 матчах за "Сент-Луис" Якупов набрал 9 очков (3+6). Россиянин стал неограниченно свободным агентом НХЛ после того, как "Сент-Луис" не сделал ему квалификационного предложения.

Перед началом сезона-2017/18 Якупов подписал однолетний контракт с "Колорадо". В прошедшем сезоне он провел 58 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.